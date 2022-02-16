Медики назвали орган, который коронавирус разрушает даже через год после выздоровления 11 16.02.2022, 8:22

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фото: istock

Исследование провели в Вашингтонском университете в Сент-Луисе.

Коронавирус даже через год после выздоровления влияет таким образом на организм, что риск возникновения сердечных заболеваний остается высоким. Об этом сообщили ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, пишет cursorinfo.co.il.

По словам экспертов, самый опасный период – от первого месяца до года после заражения коронавирусом. Болезнь может вызвать образование тромбов, инсульт, ишемическую болезнь сердца, приступ, сердечная недостаточность или даже смерть в связи с проблемами с сердцем.

Более того, такие проблемы возникают даже у тех людей, которые перенесли коронавирус легко.

«Для всех, кто перенес инфекцию, необходимо заботиться о здоровье сердца» — заявил Зияд Аль-Али, старший автор исследования.

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