Европа включилась в борьбу за космический интернет 4 16.02.2022, 8:53

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Для защиты от кибератак, России и Илона Маска.

Европейский союз решился на новую спутниковую программу в надежде обеспечить 27 стран и полмиллиарда жителей ЕС безопасной связью и наверстать отставание от Китая, России и Илона Маска в космической гонке и коммуникациях, пишет ВВС.

Еврокомиссия представила во вторник проект запуска телекоммуникационных спутников общей стоимостью более 6 млрд евро. Он дополнит две действующие спутниковые группировки ЕС - навигационную систему Galileo и программу Copernicus для наблюдения за атмосферой и поверхностью Земли из космоса.

Новая и пока безымянная система спутниковой связи призвана обеспечить защищенным доступом в интернет все 27 стран и 450 млн жителей крупнейшего политического союза на планете.

"Европа просто обязана обзавестись собственной группировкой спутников связи для передачи зашифрованной информации, чтобы не зависеть от американцев, от Китая, от кого угодно. Вот этот план мы сегодня и представили: сотни или даже тысячи спутников на орбите "север-юг". Этот проект важен с точки зрения и обороны, и суверенитета", - сказал еврокомиссар Тьерри Бретон, курирующий программу.

Космическим интернетом с квантовой криптографией смогут пользоваться правоохранительные органы, посольства и чиновники. Он защитит от кибератак критическую инфраструктуру - электросети, банки, больницы.

Более того, европейский спутниковый интернет покроет заодно и холодную Арктику, и жаркую Африку - территории, представляющие для ЕС "стратегический интерес", согласно опубликованным во вторник документам.

В них говорится, что ЕС отстает в космической гонке, потому что без господдержки - прямой или косвенной - частный сектор не способен конкурировать с программами ведущих космических держав. В результате европейская аэрокосмическая отрасль постепенно сдает позиции в мире.

"Эволюция в технологиях привела к появлению мегагруппировок спутников, в том числе у США, России и Китая. В то же время геополитическая ситуация, кибератаки и гибридные угрозы заставляют все больше беспокоиться о безопасности и стабильности", - предупреждает европейцев Еврокомиссия.

"Существует явный разрыв между быстро меняющимися потребностями и возможностями ЕС в вопросах предоставления надежных, безопасных и комплексных услуг спутниковой связи", - объяснила она идею космического проекта.

Выделяя казенные миллиарды на новую программу, Евросоюз хочет убить двух зайцев.

С одной стороны, подстегнуть инновации и обеспечить заказами аэрокосмическую и смежные отрасли на стадии разработки и запуска. С другой, повысить конкурентоспособность, обеспечить безопасность и снизить издержки европейской экономики за счет предоставления бизнесу, гражданам и властям надежной инфраструктуры связи - собственной и недорогой, а не зарубежной и по рыночным ценам.

"Космос все больше влияет на повседневную жизнь в Европе, на нашу экономику, безопасность и место на мировой арене", - сказал Тьерри Бретон.

Своё и недорого. На тесной орбите

"Новая система связи обеспечит высокоскоростной доступ в интернет, послужит бэкапом для нынешней интернет-инфраструктуры, повысит устойчивость и кибербезопасность, а также обеспечит связью всю Европу и Африку. Она позволит европейским стартапам и Европе в целом занять место на острие технологического прогресса", - надеется еврокомиссар.

В этом месте уже довольно тесно, как и на орбите, куда в огромном количестве прилетают продукты технологического прогресса.

Из почти 12 тысяч спутников, запущенных человечеством на околоземную орбиту, 4,5 тысячи по-прежнему служат верой и правдой. Очень скоро к ним добавятся еще по меньшей мере 20 тысяч благодаря прорыву в технологиях, удешевлению запусков и стремлению корпораций застолбить место на рынке орбитальных услуг.

Там десятилетиями доминировали государства благодаря их готовности терпеть любые убытки ради технологического, научного и военного превосходства.

Однако в последние годы ситуация изменилась, поскольку спутники стали миниатюрнее и доступнее, а Илон Маск превратил эпос космических запусков в прозу жизни.

Его компания SpaceX уже доставила на орбиту почти две тысячи спутников связи Starlink. Но это только начало - Маск собирает лицензии на запуск еще аж 40 тысяч.

Конкуренты на рынке спутникового интернета пытаются догнать пионера.

Amazon Джеффа Безоса в конце года планирует запустить первые два из запланированных 3 тысяч спутников проекта Kuiper. К этому времени обанкротившаяся и выкупленная при участии британского правительства OneWeb собирается запустить свой интернет-сервис с 650 спутников. А компания ее основателя E-Space надеется отправить на орбиту до 100 тысяч миниатюрных передатчиков в ближайшее десятилетие.

Евросоюз мог бы арендовать все эти мощности, на что ему указывали проверяющие, отклоняя предыдущие две версии представленного во вторник плана. Еврокомиссия настояла на своем.

Она учла предложения отвести частным компаниям более серьезную роль в проекте и сослалась на то, что ЕС необходимо на государственном уровне поддержать космический интернет, поскольку этого требует информационная, коммуникационная и военная безопасность Евросоюза.

Новые спутники позволят обеспечить 27 странам ЕС собственные, неподконтрольные сторонним правительствам и компаниям, каналы связи, наблюдения и защиты критической инфраструктуры, дистанционного управления электронными устройствами и системами.

Все это сопряжено с расходами, но они на порядок ниже расходов стран ЕС на безопасность и потенциальных потерь от кибератак и перебоев в существующих наземных системах связи.

Поэтому, скорее всего, с третьей попытки Евросоюз все же запустит третью спутниковую группировку. Начнет в 2023 году с тестовых запусков, к 2025 году планирует обкатать орбитальную связь с квантовой криптографией, а в 2028 году вся система должна заработать в полную силу.

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