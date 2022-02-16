Ученые раскрыли три способа продления жизни 16.02.2022, 10:42

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Шанс на долголетие чаще имеют люди, которые питаются правильно.

Специалисты из Китая провели масштабное исследование, целью которого было выявление продуктов, способных тормозить старение организма, тем самым, продляя человеку жизнь, сообщает inc-news.ru.

В результате эксперимента ученым удалось составить три группы продуктов питания, которые с большей эффективностью гарантируют долголетие.

Это овощи, фрукты, а также продукты с большим процентов содержания витамина А: печень, жирная рыба, тыква, морковь, шпинат и ряд других.

Специалисты считают, что правильно составленный ежедневный рацион, включающий в себя вышеупомянутые продукты действительно усиливает иммунитет, спасая человека от многих болезней и тем самым продляя ему жизнь.

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