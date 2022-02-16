«Ситуация непростая»: в Дзержинском районе свирепствует «омикрон» 16.02.2022, 12:06

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Фото: Getty Images

Рассказ главврача больницы.

По данным на начало прошлой недели, на амбулаторном лечении от коронавирусной инфекции в Дзержинском районе находились более 2300 человек, из них около 200 детей. Главный врач местной больницы Игорь Шамаль рассказал Dzr.by, как медики противостоят «омикрону».

Ситуацию с заболеваемостью Игорь Шамаль охарактеризовал, как «непростую, но контролируемую». Основная нагрузка легла на амбулаторно-поликлиническое звено.

— Единственное, обнадеживает, что «омикрон» протекает в более легких формах в сравнении с другими вариантами COVID-19, — поделился главврач. — Соответственно и количество госпитализаций на порядок ниже. Если в предыдущие волны наш инфекционный стационар насчитывал до 180 коек, то сегодня нам пока достаточно 55 (то есть 35% от максимальной мощности госпиталя). Меньше и кислород-зависимых, и тяжелых пациентов. Хотя они, конечно, есть: ежедневно в реанимации находятся в среднем 8 человек. К слову, никто из них не был вакцинирован. Так что факты говорят сами за себя: люди, переболевшие, вакцинированные и вовремя ревакцинированные, болеют в максимально легкой форме, а иногда — практически бессимптомно.

На фоне роста заболеваемости COVID-19 медики отмечают активность сезонных вирусов и инфекций. Клиническая картина и тактика лечения у них практически идентичны. В связи с этим главврач сообщил, что сегодня ПЦР-исследования на ковид проводятся только в тяжелых ситуациях, требующих госпитализации пациента. Исключение составляют те, кто в плановом порядке направляется на лечение других заболеваний в вышестоящие учреждения здравоохранения.

— Мы понимаем озабоченность людей, но на данный момент до 10% обращений в поликлинику связаны лишь с желанием сдать тест, чтобы уточнить, есть ли ковид, — поясняет Игорь Шамаль. — В первичной медицинской помощи такие граждане, как правило, не нуждаются. В то же время в аптечной сети широко представлены системы тестирования, аналогичные тем, которыми мы пользуемся сами. И каждый желающий может самостоятельно провести такое исследование.

Напомним, в начале февраля в Беларуси пошел резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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