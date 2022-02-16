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Россия отказалась давать Лукашенко $3,5 миллиарда

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  • 16.02.2022, 15:59
  • 8,150
Россия отказалась давать Лукашенко $3,5 миллиарда

У Евразийского фонда стабилизации и развития таких денег нет.

Беларусь не получит от Евразийского фонда стабилизации и развития запрошенные 3,5 миллиарда долларов, сообщает Reuters.

Как заявил российский министр финансов Антон Силуанов, возможности выдать такую сумму у фонда нет. Москва готова оказать Беларуси меньшую поддержку.

Два месяца назад первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков заявил, что власти рассматривают возможность привлечь кредит на $3,5 млрд от России через Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР).

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