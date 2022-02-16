Ученые назвали четыре лучших напитка для избавления от опасного жира на животе 16.02.2022, 18:02

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Висцеральный жир не только доставляет массу неудобств, но и провоцирует развитие различных болезней.

Для решения этой проблемы существует немало способов, включая спорт, физическую активность, здоровый рацион и, наконец, помощь медиков.

Тем не менее, как рассказали ученые из США на основании собственных исследований, сжиганию висцерального жира на животе помогают некоторые напитки, пишет inc-news.ru.

Самыми активными участниками процесса специалисты назвали несладкий чай, кофе и диетическую газировку. Помимо этого существуют специальные протеиновые коктейли на основе сывороточного белка.

По мнению экспертов, эффект сжигания жира при употреблении этих напитков достигается за счет быстрого насыщения при минимуме полученных калорий. В результате жир не получает дополнительную «поддержку», и постепенно уменьшается в объеме.

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