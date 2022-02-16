Украинский ледокол «Ноосфера» везет вакцину от COVID-19 в Антарктиду 1 16.02.2022, 19:34

Вакцина предназначена для зимовщиков 26-й Украинской антарктической экспедиции.

На борту украинского ледокола "Ноосфера", который направляется в Антарктиду, находится 66 доз вакцины Comirnaty (Pfizer) для вакцинации от COVID-19 полярников на станции "Академик Вернадский". Об этом сообщил в Facebook 16 февраля Национальный антарктический научный центр.

Вакцина предназначена для зимовщиков 26-й Украинской антарктической экспедиции, которые отправились на станцию в марте 2021 года. У них вообще нет прививок от COVID-19, так как тогда процесс вакцинации в Украине только начинался. За год в Антарктиде, после почти полного отсутствия физических контактов с внешним миром, их иммунитет обладает более низкой способностью противостоять вирусам, отметили в центре.

Кроме того, предусмотрены бустерные дозы для участников сезонной экспедиции, получивших полный курс вакцинации от COVID-19.

Чтобы обеспечить соблюдение всех норм холодовой цепи, на ледоколе вакцины хранятся в морозильной камере, которая работает в режиме –78 градусов по Цельсию. За нормами хранения вакцин следит врач "Ноосферы" Сергей Носенко.

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