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Эксперты назвали четыре варианта дальнейшего развития пандемии COVID-19

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  • 17.02.2022, 9:27
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Эксперты назвали четыре варианта дальнейшего развития пандемии COVID-19

Что предусматривает самый оптимистичный из них?

Британская научная группа по чрезвычайным ситуациям назвала четыре разных варианта дальнейшего развития COVID-ситуации в мире. Несмотря на различные исходы предполагаемых сценариев, специалисты говорят о том, что для нормализации распространения вируса потребуется от двух до десяти лет.

Об этом сообщает GOV.UK.

Самым оптимистичным вариантом является тот, в котором вакцины будут достаточно эффективны в борьбе с новыми штаммами коронавируса, а те в свою очередь не будут отличаться высоким показателем заразности или тяжести течения. Благодаря противовирусным препаратам люди не будут сильно болеть. Будут наблюдаться только региональные или сезонные вспышки.

Эксперты рассматривают и другие варианты. Так, второй сценарий предусматривает, что волны заболеваемости будут иногда возникать из-за того, что коллективный иммунитет ослабнет. Плохие годы будут чередоваться с хорошими. Некоторые из штаммов коронавируса будут способны провоцировать тяжелое течение заболевания. Большинство людей будут защищены крепким иммунитетом, но болезнь начнет демонстрировать стойкость к препаратам противовирусного типа.

Третий сценарий предусматривает, что волны заболеваемости будут продолжаться одна за другой из-за новых штаммов вируса. Большинство людей защищают вакцины и достаточно крепкий коллективный иммунитет, но при этом постепенно растет устойчивость к противовирусным лекарствам.

Худший сценарий заключается в том, что инфекция начнет передаваться еще быстрее вследствие того, что не удалось полностью завершить вакцинацию. В таком случае вирус будет переходить к животным и возвращаться к людям, что станет причиной новых и повторных заражен.

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