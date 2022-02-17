Названы семь скрытых симптомов омикрон-штамма 17.02.2022, 10:24

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Вирус способен оседать в кишечнике, а не в носу.

Британский профессор Тим Спектор из организации ZOE Covid Symptom Study заявил, что омикрон-штамм коронавируса способен оседать в кишечнике, а не в носу, пишет The Sun.

Спектор описал семь скрытых симптомов омикрон-штамма COVID-19 и назвал среди них нарушения работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). У инфицированных могут наблюдаться тошнота, рвота, боль в животе и его вздутие, изжога, а также диарея. При наличии этих симптомов врачи советуют немедленно уйти на самоизоляцию и сдать ПЦР-тест на наличие коронавируса.

Специалист также призвал обратить внимание на боль в спине, потерю аппетита, ночную потливость, спутанность сознания и воспаленные глаза. Эти признаки Спектор также отнес к скрытым симптомам заражения омикроном.

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