Врачи назвали группу людей, которая имеет наименьшие шансы заболеть продолжительным COVID-19
- 17.02.2022, 13:12
Исследование провели в Великобритании.
Агентство здравоохранения Великобритании (UKHSA) провело исследование по изучению мирового опыта вакцинации. Результаты проведенной роботы свидетельствуют о том, что по сравнению с невакцинированными, люди, получившие одну или две дозы вакцины от COVID-19, имеют меньшую вероятность развития симптомов длительного коронавируса.
Люди, получившие одну или две дозы вакцины от COVID-19, имеют меньшую вероятность развития симптомов длительного коронавируса после инфицирования.
Об этом сообщает Sky News.
Вакцинация является лучшим способом защитить себя от серьезных симптомов во время заражения, а также может помочь снизить долгосрочное влияние от него, отмечают медики.
У большинства людей симптомы длительного COVID-19 кратковременны и со временем исчезают. Однако для некоторых людей эти симптомы могут быть серьезнее и мешать им в повседневной жизни, рассказала руководитель Департамента иммунизации при UKHSA доктор Мэри Рамзи.