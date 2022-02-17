закрыть
17 февраля 2022, четверг, 13:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Врачи назвали группу людей, которая имеет наименьшие шансы заболеть продолжительным COVID-19

  • 17.02.2022, 13:12
Врачи назвали группу людей, которая имеет наименьшие шансы заболеть продолжительным COVID-19

Исследование провели в Великобритании.

Агентство здравоохранения Великобритании (UKHSA) провело исследование по изучению мирового опыта вакцинации. Результаты проведенной роботы свидетельствуют о том, что по сравнению с невакцинированными, люди, получившие одну или две дозы вакцины от COVID-19, имеют меньшую вероятность развития симптомов длительного коронавируса.

Люди, получившие одну или две дозы вакцины от COVID-19, имеют меньшую вероятность развития симптомов длительного коронавируса после инфицирования.

Об этом сообщает Sky News.

Вакцинация является лучшим способом защитить себя от серьезных симптомов во время заражения, а также может помочь снизить долгосрочное влияние от него, отмечают медики.

У большинства людей симптомы длительного COVID-19 кратковременны и со временем исчезают. Однако для некоторых людей эти симптомы могут быть серьезнее и мешать им в повседневной жизни, рассказала руководитель Департамента иммунизации при UKHSA доктор Мэри Рамзи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Похабный мир Славы Суркова
Похабный мир Славы Суркова Леонид Невзлин
Гамбит диктатора
Гамбит диктатора Гарри Каспаров
Большой секрет бункерного типа
Большой секрет бункерного типа Владимир Халип
Ковид надежды нашей
Ковид надежды нашей Ирина Халип