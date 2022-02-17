Мнение: В Кремле усилился клан сторонников ухода Лукашенко 2 17.02.2022, 14:07

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Фото: ТАСС

Диктатора будут дожимать по всем фронтам.

Для затравки возьмем чистый троллинг с напоминанием от Путина по Крыму. В Кремле не забыли про обиженную речь с надутой нижней губой о том, как Путин Лукашенко в Крым не позвал. Потом следовало приглашение «в любое время дня и ночи», а затем про Крым и вовсе якобы забыли. Минск забыл, Москва помнит, пишет Telegram-канал «CYNIC».

Глава Крыма пригласил Александра Лукашенко посетить полуостров 18 марта, в день годовщины воссоединения с Россией. Аксенов в комментарии «Известиям» уточнил, что беларуского президента «будут рады видеть в Крыму и в любое другое время»

Вчера был задержан Соловей. Тот самый, который уже несколько лет рассказывает о смертельной болезни Путина, о том, как президент РФ проводит шаманские обряды с трупами оленей, и о том, как после этих обрядов духи ему шепчут о необходимости нападения на Украину.

Фантазии Соловья имеют достаточно интересную природу. Тот же «Генерал СВР» со своими эксклюзивными новостями из закрытых совещаний, которые каждый день носят противоположный характер, также презентует схожую таинственно-фантазийную информацию клинической направленности.

Потом следовали рассказы Соловья о том, что он член таинственного влиятельного ордена, который даже не имеет названия, но находится на каждых переговорах в Кремле - как открытых, так и закрытых.

Оба прячутся в ножках нового длинного стола для пинг-понга.

Сами посвященные во всю внутреннюю кухню лица, десятый раз похоронившие Путина, утверждают, что ФСБ, ГРУ, СВР и ведомство Шойгу действуют в совместных операциях чуть ли не каждый день - причем настолько важных операциях, как ликвидация Моргенштерна (он вообще по примеру Собчак создал «независимое» СМИ для контроля молодежной новостной повестки - все согласовано) и Децла (не знаю, зачем было вбрасывать слух про ликвидацию Децла режимом, а затем над этим глумиться на протяжение месяца)

Службы ФСБ и ГРУ соперничают друг с другом. Их в совместных операциях не используют. Так же, как и СВР не имеет никакого отношения к «борьбе с Путиным» - там хоть и могла появиться оппозиция, но она не имеет никакого внутреннего влияния - это «внешняя разведка» - она работает на международном пространстве. У нее нет сил внутри России для борьбы с Путиным просто по факту работы исключительно во внешней плоскости.

Также чушью являются домыслы о том, что «дуэт»" сливали информацию иностранные разведки. Такого уровня доступа у них нет, а если таковой имеется, то об этом не распространяются через медийные проекты. Тем более ничего из проверяемого в прогнозах «дуэта» не сбылось.

Тем более за Соловья не вступятся иностранные представительства. Они «Эхо» слушают, а Соловья не слушают - ни одно уважающее себя иностранное издание Соловья не цитирует (кроме 1-2 случаев с «болезнью Путина»). Его банально не знают на Западе - это инструмент внутренней игры.

Достаточно верен вывод Швеца: Соловья использовали для внутренних разборок между блоком Путина (ГРУ, Шойгу) и Патрушева (ФСБ). Профессор вскрывал исключительно агентов первой группы - совершенно случайно, конечно.

Так, арест Соловья означает усиление группы Путина во внутренней игре за влияние.

Почему это важно для Беларуси? Патрушев был сторонником «консервации Лукашенко в рамках концлагеря». Второй группе интереснее мягкий транзит со смещением Луки на подконтрольную креатуру.

В условиях референдума это может быть фатально для Дворца. Будут максимально жать по всем фронтам. Поэтому сегодня начали вбрасывать в две стороны. Причем обещают противоположное. Москве - военное подчинение, Западу - предательство Путина.

Исполнится второе.

О готовности торговаться стабильностью и военным суверенитетом сегодня нам уже так намекнули.

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