Врачи назвали семь симптомов «омикрона», которые можно принять за что-то другое 1 17.02.2022, 14:26

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Они могут проявляться, как отдельно, так и в сочетании друг с другом.

В случае заражения Омикроном возможны не только простудные симптомы, позволяющие быстро заподозрить заражение, но и другие, менее типичные проявления, пишет medikforum.ru.

Боль в спине. Одним из симптомов Омикрон-инфекции, которые можно принято за что-то другое, является боль в пояснице, об этом сообщил британский ученый эпидемиолог, профессор Тим Спектор. Ссылаясь на данные приложения ZOE Covid Symptom Study, он заметил, что с болью в спине сталкивается примерно каждый пятый человек, заболевший ковидом из-за инфицирования новым штаммом.

Потеря аппетита. Отсутствие желания есть или даже отвращение к еде возникают в результате того, что организм пытается «сэкономить» энергию, затрачиваемую на переваривание пищи, чтобы направить ее на борьбу с инфекцией.

Ночные поты. Ночную потливость можно принять за последствие перегрева, но британский врач общей практики, доктор Амир Хан, дает совет:

«Если вы неожиданно просыпаетесь с явными следами ночного пота на пижаме или постельном белье, пройдите тест на возможное заражение коронавирусом»

Тошнота и диарея. Неважное общее самочувствие в сочетании с частым посещением туалета можно принять за пищевое отравление или желудочно-кишечную инфекцию. Профессор Тим Спектор, в свою очередь, сообщил в интервью, что коронавирус «может оседать в кишечнике, а не в носу». В этом случае тестирование посредством мазка из носа может показывать отрицательный результат, хотя вирус может пребывать в кишечном тракте долгое время.

Спутанность сознания. Данное состояние проявляется дезориентацией человека во времени пространстве, невозможностью вспомнить о предшествующих событиях, неадекватной эмоциональностью, замедленными реакциями и восприятием. Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) констатируют, что когда коронавирусная инфекция проявляется таким образом, нужно срочно вызывать медицинскую помощь.

Проблемы с глазами.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет «раздражение глаз» менее распространенным симптомом вируса.

При этом могут наблюдаться один или комбинация следующих симптомов:

Красные глаза.

Зуд в глазах.

Боль в глазах.

Повышенная светочувствительность.

Затуманенное зрение.

Данные признаки, возможные при инфицировании Омикроном, легко принять за конъюнктивит.