Медики выяснили, в каком возрасте чаще всего заражаются «омикроном» 17.02.2022, 15:16

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Фото: Getty Images

Наибольшие риски — у двух возрастных групп.

Более заразный вариант Омикрон, по-видимому, вызывает менее тяжелое заболевание, чем глобально доминировавшая в свое время Дельта, но его не следует классифицировать как «легкий», заявляет ВОЗ. Подтверждением этого мнения стали новые данные, предоставленные специалистами Королевского колледжа Лондона, работающими в проекте ZOE Covid Symptom Study. Проект ориентирован на сбор и анализ данных о симптомах и динамике коронавирусной инфекции, для этого его экспертами было разработано и запущено специальное приложение, пишет medikforum.ru.

Согласно обновленным сведениям, медики определили возрастную группу населения с самым высоким уровнем заражения. Точнее, группы.

«Заболеваемость в настоящее время замедляется во всех возрастных группах, за исключением группы 18-34 лет, где количество случаев продолжает расти, и более старшей, более уязвимой возрастной группы 75+, число которых немного увеличивается», - заявили аналитики проекта.

В возрастных группах 0-18 и 35-74 лет, говорят они, случаи заболевания ковидом, напротив, замедляются.

Профессор Тим Спектор, ведущий научный сотрудник приложения ZOE COVID Study, сказал, комментируя ситуацию, что вариант Омикрон требует такого же настороженного отношения, как прежние штаммы коронавируса.

Говорить о том, что он менее опасный можно только когда начнут снижаться случаи инфекции среди старших и более уязвимых возрастных групп, считает ученый. Профессор Спектор напомнил, что существует явление постковидного синдрома, а также продолжает свое распространение суперинфекционный вариант BA.2 – это актуальные проблемы, которые пока не решены и могут иметь серьезные последствия. Исследователь призвал проявлять сознательность и самоизолироваться при первых же ощущения недомогания. Профессор Спектор перечислил пять ключевых симптомов, предупреждающих о возможной инфекции Омикрон.

Насморк.

Головная боль.

Усталость.

Чихание.

Больное горло.

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