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В Минске стали предлагать неэффективную российскую вакцину

  • 17.02.2022, 16:50
В Минске стали предлагать неэффективную российскую вакцину

Есть ли есть возможность — лучше привиться «Спутником V» или европейскими вакцинами.

«КовиВак», похоже, не вреден, но мало шансов, что он защитит от COVID-19 при штамме омикрон. Это лучше, чем ничего, но еще лучше прививаться «Спутником», а в идеальной ситуации (недоступной на территории Беларуси) – вакцинами от «Pfizer» или «Moderna», пишет сайт телеканала «Белсат».

Тем, кто вакцинировался год назад и более, в минской поликлинике № 10 стали предлагать повторные прививки вакциной «Vero Cell» китайской «Sinopharm», которую применяли ранее, и новую российскую вакцину «КовиВак», пишет агентство «Минск-новости».

В отличие от ревакцинации (или бустерной прививки), которую делают однокомпонентной российской «Спутник Лайт», ревакцинация состоит из двух уколов. И выбор предлагают между сомнительными вариантами.

Результаты исследования российской «КовиВак» еще не завершены: только неделю назад опубликовали результаты и І/ІІ фазы исследования на 398 людях, а разрешение на ІІІ (массовую) фазу исследований дали только 10 дней назад, начать ее планируют летом. Результаты І/ІІ фазы подробно рассмотрела BBC.

С одной стороны, вакцина показала себя довольно безопасной: побочные эффекты довольно обычны для вакцин от коронавируса, тяжелые были только у 5% исследованных, а умер лишь один участник исследования, у которого были признаки предыдущей длительной патологии миокарда (смерть вряд ли связана с вакцинацией).

С другой стороны, от «КовиВака», согласно исследованию, относительно большие концентрации антител вырабатываются только у тех, кто ранее был вакцинирован, но имел не самые высокие концентрации антител. И только от одного укола – другой не дает значительного эффекта. И даже об этих концентрациях независимая исследовательница в комментарии BBC говорит как о низких. Если же человек не был вакцинирован до «КовиВака», концентрации недостаточны для хорошей защиты даже от штамма дельта, не говоря о более заразном омикроне.

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