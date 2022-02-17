В Варшаве пройдет акция против российской оккупации
- 17.02.2022, 18:25
Организаторы приглашают принять участие в протестном пикете против агрессивных действий Кремля.
Возле посольства России в Варшаве пройдет акция. Пикет «Скажи российским оккупантам нет» состоится 20 февраля в 12 часов.
Организаторы приглашают всех желающих принять участие в протестном пикете против агрессивных действий России. В ходе пикета будут переданы требования сотрудникам посольства РФ. Также они призывают приносить с собой белорусские, украинские и польские флаги, а также плакаты и баннеры. Все желающие смогут высказать свою позицию через свободный микрофон. Российский флаг (триколор) и советская символика запрещены.
В целях освещения правдивой и достоверной информации, приглашаем журналистов, блоггеров и фотографов, пишут организаторы акции.
Мероприятия проводятся активистами из Украины, Беларуси, России.
Адрес посольства России - Belwederska 49, 00-594 Warszawa.
За нашу и вашу свободу.