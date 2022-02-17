В Варшаве пройдет акция против российской оккупации 17.02.2022, 18:25

Организаторы приглашают принять участие в протестном пикете против агрессивных действий Кремля.

Возле посольства России в Варшаве пройдет акция. Пикет «Скажи российским оккупантам нет» состоится 20 февраля в 12 часов.

Организаторы приглашают всех желающих принять участие в протестном пикете против агрессивных действий России. В ходе пикета будут переданы требования сотрудникам посольства РФ. Также они призывают приносить с собой белорусские, украинские и польские флаги, а также плакаты и баннеры. Все желающие смогут высказать свою позицию через свободный микрофон. Российский флаг (триколор) и советская символика запрещены.

В целях освещения правдивой и достоверной информации, приглашаем журналистов, блоггеров и фотографов, пишут организаторы акции.

Мероприятия проводятся активистами из Украины, Беларуси, России.

Адрес посольства России - Belwederska 49, 00-594 Warszawa.

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