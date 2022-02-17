На «Могилевтрансмаше» признали кибератаку
- 17.02.2022, 18:49
Также была совершена кибератака на «Беларуськалий» и БЖД.
На "Могилёвтрансмаше" признали, что на предприятие была совершена кибератака. Она состоялась в декабре 2021-го, но официального подтверждения до сих пор не было.
В эфире телеканала СТВ заместитель директора "Могилёвтрансмаша" Виталий Панков заявил, что "9 декабря была предпринята попытка по дестабилизации работы предприятия путем нарушения программного обеспечения в заводской сети и шифрования отдельных файлов". По его словам, кибератака провалилась, благодаря "слаженной работе" специалистов завода и МАЗа ("Могилёвтрансмаш" его филиал).
"Своевременно были приняты меры по восстановлению программного обеспечения, — говорит Панков. — На деятельности нашего завода данная ситуация не отразилась".
Чуть ранее кибератака была совершена на компьютерную сеть "Беларуськалия", а в этом году хакеры взяли ответственность за сбой в работе электронной системы Белорусской железной дороги.