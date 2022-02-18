Пророссийские войска усилили обстрел Станицы Луганской 9 18.02.2022, 8:06

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Начались пожары в жилом секторе.

Пророссийские сепаратисты на Донбассе усилили обстрел Станицы Луганской. Снаряды попали в жилые дома и газогон. Об этом в эфире ток-шоу Право на власть сообщил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Павлюк.

По его словам, незаконные формирования ведут огонь из тяжелого вооружения. В результате повреждены два жилых дома и газогон.

Пожар в домах локализован, обстрелы, хоть и не с такой интенсивностью, как утром, продолжаются, добавил Павлюк.

Также он информировал, что за день на Донбассе было зафиксировано около 50 обстрелов, из них 41 - из запрещенного минскими соглашениями оружия. Вооруженные силы Украины ситуацию контролируют.

Ранее украинское командование сообщило, что на Донбассе сепаратисты обстреляли из тяжелого вооружения Станицу Луганскую. В результате снаряд попал в жилой дом.

По данным агентства, здание находится по адресу: улица Магистральная, 8. После попадания дом загорелся. Предварительно, никто не пострадал.

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