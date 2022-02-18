Канадский конкурент «Беларуськалия» наращивает производство удобрений 2 18.02.2022, 8:12

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Акции предприятия также прибавили в цене.

Канадская компания Nutrien наращивает производство калийных удобрений, пользуясь тем, что ее белорусский конкурент, ОАО «Беларуськалий», находится под европейскими и американскими санкциями. Акции предприятия также растут. Об этом сообщает авторитетное канадское издание The Globe and Mail.

Nutrien — крупнейший производитель калийных удобрений в мире. «Беларуськалий» находится на второй строчке и является его основным конкурентом на рынке. Однако санкции заблокировали белорусскому предприятию наиболее удобные поставки через литовский порт в Клайпеде, ему приходится перестраивать логистику. Вследствие ситуации цены на калий поднялись на рынке до десятилетнего максимума, что повлекло увеличение затрат фермеров и поспособствовало росту цен на продовольствие, отмечает канадская газета.

Сложившейся ситуацией и пользуется Nutrien, однако с осторожностью. В прошлом году предприятие продало рекордные 13,6 млн тонн калия, а в этом году планирует продать от 13,7 до 14,3 млн тонн. При этом, как отметил исполняющий обязанности гендиректора Nutrien Кен Зейтц, во втором полугодии компания сможет добавить еще 500 тыс. тонн. После того как на днях Nutrien спрогнозировала более высокую прибыль в 2022 году, акции компании в Торонто уже выросли на 4%.

Однако принять решение о дальнейшем расширении производства — а оно потребует найма дополнительного персонала и капитальных вложений в рудники — предприятие сможет только после того, как убедится, что проблемы, с которыми столкнулась Беларусь, действительно длительные.

«Здесь мы намерены использовать очень прагматичный подход», — сказал Зейтц.

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