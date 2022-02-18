В Варшаве прошла акция солидарности с Украиной 18.02.2022, 9:17

фото: БЕЛСАТ

Поддержать украинцев вышли и представители белорусской диаспоры.

В центре Варшавы 17 февраля состоялась акция солидарности с Украиной. Ее участники выразили поддержку европейским устремлениям Украины и ее территориальной целостности, сообщает «Белсат».

«Варшава всегда отстаивала главные ценности –свободу, достоинство и независимость. Мы, жители Варшавы, в эти трудные дни, когда под угрозой безопасность и будущее нашего соседа, хотим проявить свою с ним солидарность», – говорят организаторы акции.

Акция солидарности с Украиной состоялась вечером в центре Варшавы – перед Дворцом культуры и науки. Участники акции держали государственные флаги Украины и Польши, национальные бело-красно-белые флаги Беларуси.

«Несмотря на то, что сейчас я живу в Польше, в сердце я всегда украинка. И мне очень грустно смотреть на то, как столько много негатива выливается на мою родину из России. Но мои знакомые, которые сейчас находятся на войне, говорят, что Россия не осмелится войти в Украину, потому что она не настолько сильна, как хочет себя показать», – говорит украинка Виктория, участвующая в акции.

«Возможность агрессии есть. Но верю, что добро победит и что российские военные не перешагнут границу с Украиной. А вот насчет того, останутся ли российские войска после учений в Беларуси, считаю, что да. Ведь на следующей неделе пройдет «референдум», а Лукашенко очень слабый человек, поэтому ему нужна поддержка», – говорит участник акции белорус Вячеслав.

В акции приняло участие около 200 человек.

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