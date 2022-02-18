Экономист: Инфляция в Беларуси может значительно преодолеть рубеж в 15% 18.02.2022, 10:02

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«Аргументы» властей способны разве что позабавить.

Почему оправдания властей по поводу роста инфляции не выдерживает никакой критики, и что не так с мерами, которыми решили сдерживать цены?

Об этом в интервью «Филину» рассказал старший научный сотрудник BEROC (Киев) Дмитрий Крук.

— Министерство антимонопольного регулирования и торговли обвиняет в росте инфляции импорт. Действительно ли мы пострадали из-за того, что в странах-соседках «зафиксированы рекордные показатели инфляции»?

— Технически в этом есть некоторое рациональное звено. Действительно сегодня во всем мире цены растут темпами, которых не было как минимум с начала 90-х, а то и с конца 70-х. И, безусловно, это оказывает влияние на Беларусь, поскольку у нас достаточно открытая экономика, и значительная часть и товаров имеет импортную составляющую либо в целом является импортным товаром.

Но вот с чем я кардинально не согласен: импортная инфляция или неимпортная большого значения не имеет. Беларусь не стала в одночасье из закрытой экономики открытой, поэтому обвинение импортных цен в том, что они двигают нашу инфляцию — это несерьезно.

Как будто люди для себя открыли что-то новое в этих взаимосвязях. В том ведь и заключается роль Нацбанка в его монетарной политике обеспечить стабильность цен, вне зависимости от базовых импульсов, которые лежат в основе ускорения.

Еще меня сильно забавляет, что чиновники любят сводить к тому, что если инфляция импортная, то она не считается. Это как если у вас во дворе пожар, но поджег его сосед, то не считается. Но ведь этот пожар грозит вам вне зависимости от его происхождения, и надо использовать инструменты для того, чтобы ограничить.

— А почему Нацбанк не использует эти инструменты?

— В моем понимании в этой ситуации Нацбанк, как в 2021 году, так и сейчас, занял страусиную позицию. Другой вопрос, насколько это личная инициатива Нацбанка или они вынуждены подчиняться, учитывая другие приоритеты экономической политики? В любом случае не использован в полной мере даже тот скудный арсенал инструментов по ограничению инфляции, который у них есть.

В такой ситуации спихнуть ответственность, заявив, что инфляция сама виновата, звучит как отмазка. Но ведь этот импульс ничем по своему итогу не отличается от каких-либо других импульсов. Не так важно, что разогнало инфляцию, важен конечный итог

— МАРТ предлагает в качестве меры «насыщать наши полки отечественной продукцией, которая априори будет дешевле импортной». При этом они сами признают, что рост белорусских товаров вырос из-за импортных комплектующих, которые дороги.

Выходит, инфляцию не избежать в любой ситуации?

— Я опять в этом вижу стремление заболтать проблему. На протяжении последних 20 лет звучат слова про импортозамещение. Замещают-замещают да никак не дозамещаются.

Так, может, дело в том, что номенклатура товаров белорусского производства не может в полной степени удовлетворить потребности? Если белорусские товары дешевле и сопоставимы по качеству, их потребитель брал бы в любом случае. Это означает, что что-то с импортозамещением не так.

И второй момент, почему это выглядит фантазией. Большая часть белорусских товаров имеет существенную часть импортных компонентов. А даже если нет, инфляционный импульс, который уже имеет место быть (в том числе за счет внешних причин), уже разросся, распространился по экономике.

Тут нельзя грубо поставить барьер и сказать, что вот здесь импортное, а здесь собственное. Поэтому цены на белорусские товары тоже растут и будут расти.

Даже если насытить полностью все белорусскими товарами, это не станет каким-либо образом эффективным инструментом ограничения инфляции

— В качестве одной из мер предлагается контролировать цены. Каковы перспективы такой меры?

— Искусственными ограничениями где-то, может, и удается сдерживать цены, но это не означает, что такое возможно до бесконечности. Прямое ценовое регулирование и импортозамещение допустимы на каких-то очень коротких промежутках, чтобы сгладить резкие скачки.

Но даже собственная белорусская практика показывает, что в промежутках больше 3-6 месяцев эти инструменты абсолютно несостоятельны.

— Но вот, чтобы контроль за ценами был более действенным, министерство собирается «взаимодействовать с заинтересованными правоохранительными органами». Может, это поможет?

— Если при контроле над ценами будут сажать, наверное, поможет. Только поможет в том, что бизнес рано или поздно начнет уходить с рынка и станет ограничивать производство.

Если же говорить более серьезно, то в отношении госпредприятий сдерживание цен не раз применялось в белорусской практике. А потом «внезапно» получали проблему в виде ухудшения финансового состояния этих госпредприятий, и соответственно снова надо было поднимать цены.

Можно административно заморозить цену на продукцию, которую производят госпредприятия, но на выходе получат «неожиданность», когда придется уже помогать самим предприятиям. Мы на эти грабли наступали неоднократно.

— Каким вам видится прогноз по инфляции в нынешнем году?

— Инфляция сильно связана с другими индикаторами экономики, в том числе и глобальной. Первая важная вещь — это то, что будет происходить в мире, тот самый инфляционный импульс. Самые оптимистичные сценарии говорят о том, что он будет затихать уже с первого квартала этого года и к середине стабилизируется на привычных существенно низких значениях. Хотя более вероятные сценарии, что повышенная инфляция будет сохраняться по меньшей мере до конца этого года, и ослабление пойдет только во втором полугодии.

Второй фундаментально важный вопрос для инфляции в Беларуси: что будет с динамикой выпуска и в какой мере она будет обусловлена внутренним спросом?

Третий важный фактор — продолжит ли Нацбанк занимать страусиную позицию, пытаясь по чуть-чуть сдерживать инфляцию вторичными по значимости инструментами, боясь воспользоваться главными, чтобы это не противоречило целям роста ВВП и роста доходов. Пока ясности в этом вопросе нет.

Эти три главные условия и их сценарии могут дать абсолютно разные итоги по инфляции.

Самый низкий, по моим прогнозам, это возвращение к уровню в 7%. Но такое может произойти в случае, если экономика постепенно будет сползать в рецессионное состояние. Пока это не актуально.

Если будет сохраняться примерно тот фон 2021 года, то более вероятным я вижу диапазон от 10 до 15%.

Ну и самый плохой сценарий: если допустить финансовые шоки, связанные с санкциями, с резким исчерпанием потенциала внешнеторгового чуда, то мы можем и эту 15-процентную отметку преодолеть, и даже существенно. Цифры конкретные назвать сложно, но там возможно уже такое положение, когда инфляция будет раскручивать сама себя.

До той поры, пока Нацбанк не вмешается с антиинфляционной политикой. Впрочем, этот сценарий мне кажется наименее вероятным.

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