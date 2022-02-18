Медики рассказали, как распознать «Омикрон» в первые дни заражения 1 18.02.2022, 10:08

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Инкубационный период у него короче, чем у других штаммов коронавируса.

Национальная служба здравоохранения Великобритании выделила три официальных симптома COVID-19: лихорадка, кашель, потеря вкуса и запаха. Омикрон часто их повторяет, однако может проявляться, как респираторные болезни либо же быть похожим на отравление.

Британские медики отмечают, что симптоматика штамма Омикрон схожа с основным вирусом COVID-19, однако сначала протекает несколько мягче.

Об этом сообщает Express.

По наблюдению врачей, при заражении Омикроном многие пациенты не отмечают у себя типичные для COVID-19 симптомы, но поступают с таким перечнем жалоб: першение в горле, боли в пояснице, насморк или заложенность дыхательных путей, головные боли, усталость, частое чихание, ночная потливость и общая ломота в теле.

Именно эти симптомы возникают в первые два дня после заболевания. И на них врачи советуют обращать внимание.

Эксперты также подчеркивают, что инкубационный период ковида, вызванного Омикроном, короче, чем при заражении другими штаммами. Но не стоит определять его самостоятельно, как и полное выздоровление от ковида — выходить из самоизоляции можно только после получения негативного теста.

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