В Польше задержали белоруса, который вез трех сирийцев 3 18.02.2022, 10:25

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Мигранты незаконно пересекли польскую границу.

Полиция Польши задержала гражданина Беларуси, который вез в своем Opel трех сирийцев, незаконно пересекших белорусско-польскую границу, сообщает TVP.

В гмине Милейчице полицейские остановили для проверки Opel с польскими номерами.

За рулем автомобиля находился 36-летний гражданин Беларуси, в салоне сидели трое граждан Сирии, которые незаконно проникли в Польшу.

Водителя задержали и доставили в полицию, его машину отправили на штрафстоянку, а сирийцев передали пограничникам.

В отношении белоруса возбудили уголовное дело за помощь в незаконном пересечении границы. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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