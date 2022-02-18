В Польше задержали белоруса, который вез трех сирийцев

В Польше задержали белоруса, который вез трех сирийцев3
- 18.02.2022, 10:25
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Мигранты незаконно пересекли польскую границу.
Полиция Польши задержала гражданина Беларуси, который вез в своем Opel трех сирийцев, незаконно пересекших белорусско-польскую границу, сообщает TVP.
В гмине Милейчице полицейские остановили для проверки Opel с польскими номерами.
За рулем автомобиля находился 36-летний гражданин Беларуси, в салоне сидели трое граждан Сирии, которые незаконно проникли в Польшу.
Водителя задержали и доставили в полицию, его машину отправили на штрафстоянку, а сирийцев передали пограничникам.
В отношении белоруса возбудили уголовное дело за помощь в незаконном пересечении границы. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.