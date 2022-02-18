Эпидемиолог рассказал о тяжелых последствиях «легкого» омикрона 1 18.02.2022, 11:14

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Фото: ТАСС

Этот штамм своей мишенью выбрал не только взрослых, но и детей.

Замглавы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что последствия штамма «омикрон» коронавирусной инфекции COVID-19 не менее серьезные, чем у иных видов коронавируса.

По его словам, настрой медиков ранее был оптимистичным, но тяжелых случаев «омикрона» становится слишком много, передает РИА «Новости».

«Само течение данного заболевания может протекать легче, чем ранее, но отмечаются при этом те же последствия, с которыми сталкиваемся уже 2 года эпидемии», — сказал Горелов.

Этот штамм своей мишенью выбрал не только взрослых, но и детей, «садится» на рецепторы всех органов и систем и, соответственно, вызывает поражения и легких, сердечно-сосудистой системы, внутренних органов и даже мозга.

«Проще говоря, где тонко, там и рвется, — после инфекции могут обостриться уже имеющиеся хронические заболевания, а также манифестировать новые патологии», — рассказал специалист.

Постковидное состояние до этого составляло два-четыре месяца, а теперь ряд пациентов страдает от него в течение года.

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