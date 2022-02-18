Лауреат Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум: Путина поразили масштабы протестов в Беларуси
- 18.02.2022, 11:49
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Это может стать источником вдохновения для россиян.
Путина поразили масштабы протестов в Беларуси. Такое мнение выразила писательница Энн Эпплбаум в интервью литовскому изданию LRT.
Литовские журналисты поинтересовались мнением лауреатки Пулитцеровской премии по поводу реакции России на белорусские протесты после президентских выборов 2020 года.
— Я убеждена, что Путина поразили масштабы протестов в Беларуси, то, как они были организованы, насколько четко их лидеры формулировали свои требования — такого движения в Беларуси мы еще не видели. И я думаю, что, как и в случае с Украиной, он опасается, что это может стать источником вдохновения для россиян, — рассказала Энн Эпплбаум.
Энн Эпплбаум — американо-британская журналистка и писательница. Известна как автор книги о ГУЛАГе, за которую была удостоена Пулитцеровской премии.