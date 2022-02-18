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Политзаключенная Наталья Херше вышла на свободу

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  • 18.02.2022, 12:11
  • 10,854
Политзаключенная Наталья Херше вышла на свободу
Наталья Херше

(обновлено) Гражданка Швейцарии провела в белорусской тюрьме 17 месяцев.

Политзаключенная Наталья Херше вышла на свободу после 17 месяцев пребывания за решеткой в Беларуси. Ее приветствовали брат и швейцарский посол, а теперь она возвращается в Швейцарию». Об этом сообщил своем Twitter президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис.

«Я рад, что дипломатические усилия Швейцарии окупились. Мы с посольством Швейцарии в Беларуси продолжаем призывать к освобождению всех арестованных за осуществление политических и гражданских прав», — добавил Кассис.

Наталья Херше — уроженка Беларуси, гражданка Швейцарии. За сорванную с силовика балаклаву ее осудили на два с половиной года колонии.

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