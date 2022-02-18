Политзаключенная Наталья Херше вышла на свободу 14 18.02.2022, 12:11

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Наталья Херше

(обновлено) Гражданка Швейцарии провела в белорусской тюрьме 17 месяцев.

Политзаключенная Наталья Херше вышла на свободу после 17 месяцев пребывания за решеткой в Беларуси. Ее приветствовали брат и швейцарский посол, а теперь она возвращается в Швейцарию». Об этом сообщил своем Twitter президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис.

«Я рад, что дипломатические усилия Швейцарии окупились. Мы с посольством Швейцарии в Беларуси продолжаем призывать к освобождению всех арестованных за осуществление политических и гражданских прав», — добавил Кассис.

Endlich! Natallia Hersche wurde heute nach 17 Monaten Haft in Belarus freigelassen. Sie wurde von ihrem Bruder und @SwissAmbBelarus empfangen und kehrt nun in die #Schweiz zurück. Ich bin froh, dass sich die diplomatischen Bemühungen der Schweiz ausgezahlt haben. 1/2 pic.twitter.com/8ro6ivEYO1 — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) February 18, 2022

Наталья Херше — уроженка Беларуси, гражданка Швейцарии. За сорванную с силовика балаклаву ее осудили на два с половиной года колонии.

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