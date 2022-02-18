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В Киеве эвакуируют всех жителей в случае боевых действий

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  • 18.02.2022, 12:33
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В Киеве эвакуируют всех жителей в случае боевых действий

Останутся только работники критической инфраструктуры.

В Киеве эвакуируют практически все население в случае вторжения России в Украину и начала боевых действий в столице. Останутся только работники критической инфраструктуры.

Об этом заявил директор департамента муниципальной безопасности администрации Киева Роман Ткачук в эфире «Громадське радіо».

«В случае боевых действий будет проведена эвакуация, и в городе останутся только работники критической инфраструктуры и солдаты Вооруженных сил», — сказал он.

Вместе с ними в Киеве смогут остаться те граждане, которые откажутся от эвакуации.

По словам Ткачука, в случае начала военных действий метрополитен будет работать около шести часов (три часа утром и три — вечером), в другое время он будет использоваться, только чтобы прятаться в нем.

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