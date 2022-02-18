Известный врач рассказал, как вылечить «Омикрон» дома 4 18.02.2022, 13:50

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Важно придерживаться ряда правил.

Украинский врач Евгений Комаровский считает, что Омикрон можно лечить дома. Это касается тех людей, которые не входят в группу риска и состояние которых значительно не ухудшается. Важно при этом придерживаться ряда правил, пишет cursorinfo.co.il.

Комаровский подчеркивает: назначать себе антибиотики и другие препараты, которые обычно прописывает врач, нельзя.

Комаровский рассказал, что особенность Омикрона заключается в том, что чаще всего он поражает верхние дыхательные пути. По его словам, дома однозначно не нужен постельный режим. Если есть вялость, слабость, если вам реально плохо и хочется полежать – конечно же, полежите.

Надо понимать, что если вы можете встать и пройтись, можете сидеть, то надо двигаться, более того – не лежать в одном положении, рассказал Комаровский.

Врач объяснил, что дыхательная мускулатура лучше всего работает в вертикальном положении, и это «принципиально важно».

Второй важный момент — питание. Если не хочется есть, то есть не надо. Если хочется, то желательно что-нибудь легкое, желательно полужидкое, даже углеводное. При этом, по его словам, пить нужно обязательно много, независимо от того, хочется или нет, так как это воздействует на вязкость крови и мокроты.

Воздух в квартире должен быть, желательно, чистым. Проветривать (помещение) по максимуму. Температура – не выше 20 градусов. По его словам, необходимо контролировать влажность в помещении – она должна быть в пределах 40-60%.

Разрекламированные противовирусные препараты и стимуляторы иммунитета Комаровский считает «фуфломицинами». Он советует применять обычные солевые растворы для промывания носа, а в случае повышенной температуры – парацетамол и ибупрофен.

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