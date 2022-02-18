Истребители танков: как Bayraktar Akıncı могут помочь Украине 6 Михаил Жирохов, «Деловая столица»

18.02.2022, 14:02

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Боевые возможности аппарата впечатляют.

Бронированные штурмовики постепенно, но неуклонно уступают место в строю беспилотным аппаратам. Время таких машин, как Су-25 или А-10 Thunderbolt II безвозвратно уходит. В современной войне не нужно находиться непосредственно на поле боя, выцеливая наступающие танки и БМП. Сейчас достаточно получать точное целеуказание от разведывательного дрона с мощной оптикой и уничтожать противника пусками управляемых противотанковых ракет. При этом сам оператор ударного дрона будет находиться достаточно далеко от зоны поражения РСЗО или артиллерии противника.

Такая механика ведения войны уже реализуется во многих ведущих странах. Так, американская компания General Atomics Aeronautical Systems представила в конце 2021 г. новую беспилотную авиационную систему Mojave. Новый БПЛА базируется на авионике и системах управления полетом таких беспилотников, как MQ-9 Reaper и MQ-1C Gray Eagle, но одновременно является аппаратом укороченного взлета и посадки и имеет усиленные огневые возможности.

На беспилотнике стоит двигатель Rolls-Royce M250 мощностью 450 л.с., который позволяет перспективному аппарату находиться в воздухе более 25 часов. Но самое впечатляющее — это боевые возможности аппарата. При общем максимальном весе полезной нагрузки в 1633 кг, Mojave может нести на семи узлах подвески до 16 управляемых ракет Hellfire или аналогичных. Также БПЛА может оснащаться различными датчиками, в частности, оптико-электронной станцией, радаром с синтезированной апертурой и т.д.

Понятно, что пока речь идет только о летных испытаниях и до принятия на вооружение еще далеко, однако думается, что при том финансировании, которое выделяется на беспилотные проекты в США, это произойдет достаточно быстро. А пока американская армия использует MQ-9 Reaper, который может подниматься на высоту 14 км и находиться в воздухе до 30 часов. Вооружен Reaper 14 противотанковыми ракетами AGM-114 Hellfire, а также управляемыми бомбами GBU-12 и GBU-38.

В Китае функция штурмовика возложена на средневысотный разведывательно-ударный беспилотник Rainbow-5, который может нести до 16 ракет класса "воздух-земля" или других высокоточных боеприпасов общей массой до 900 кг.

Есть разработки и в России, например "Иноходец" (экспортное название "Орион"), который способен работать на высотах до 7,5 км. Однако может ли этот аппарат эффективно применять управляемые ракеты — вопрос открытый. В российской прессе есть информация о разрабатываемых "под Орион" противотанковых боеприпасах, однако их боевая ценность сомнительна. Так, например, авиационная версия боеприпаса ПТРК "Корнет" с условным названием Х-БПЛА весит меньше, чем Hellfire, а значит, имея меньшую массу боевой части, вряд ли сможет эффективно уничтожать танки противника.

Есть и альтернатива боевых противотанковых беспилотников и для стран типа Украины. Речь об аппаратах турецкого производства, прежде всего Bayraktar Akıncı. Крайне перспективный универсальный дрон, изначально имеющий полноценную противотанковую составляющую. Речь идет о боеприпасах серии ROKETSAN MAM, в том числе легкой и мощной ракете MAM-L, специально разработанной для использования с дронов и легких штурмовиков. Этот боеприпас, как показали три войны в Сирии, Ливии и Карабахе, может с высокой точностью поражать как стационарные, так и движущиеся цели на дальностях от 7 до 14 км — то есть вне зоны действия большинства мобильных систем ПВО российского производства, которые в основном и были противниками турецкой беспилотной авиатехники.

Причем если Bayraktar TB2 может нести до четырех ракет, то перспективный Bayraktar Akıncı — до 18 MAM-L на девяти узлах подвески. По сути у турков получился идеальный противотанковый аппарат за свои деньги, который заменяет за один вылет как минимум четыре TB2 и позволяет поразить достаточно много вражеских целей.

А если добавить к противотанковым ракетам еще и возможности для применения высокоточных боеприпасов семейства MAM, представляющих собой американские бомбы Mark-82 (227 кг), Mark-83 (460 кг) и Mark-84 (925 кг), которые производятся в стране по лицензии, с комплектами наведения собственной разработки, то картинка получается весьма внушительная.

Есть вероятность, что такой аппарат может начать поступать и на вооружение украинской военной авиации, заменив устаревшие штурмовики Су-25 еще советского производства. Такой вывод напрашивается после анализа соглашения, которое 3 февраля в рамках государственного визита в Украину президента Турции Реджепа Эрдогана подписали турецкая и украинская стороны. В числе прочего там идет речь о том, что Baykar Defence создаст дочернее предприятие для реализации проекта по созданию нового завода по сборке беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, а также центров технического обслуживания и модернизации. В нем отдельно подчеркивается, что аппараты оснащены двигателями украинского производства. А единственным БПЛА, для которого турки используют двигатели производства завода "Мотор Сич", является как раз Bayraktar Akıncı.

Михаил Жирохов, «Деловая столица»

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