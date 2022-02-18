Может ли «кремлевский стол» защитить от «омикрона»? 18.02.2022, 14:58

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Вентиляция гораздо важнее расстояния.

Как заявили в Кремле, то, насколько близко к Путину будет сидеть тот или иной гость, зависит от его готовности сдать ПЦР-тест на коронавирус перед встречей с президентом России. Следовательно, Макрон и Шольц отказались это сделать (по версии Reuters, во Франции не могли допустить, чтобы ДНК президента попала в руки Кремля). А вот Болсонару и Лукашенко согласились.

Рассадка на расстоянии в шесть метров (и даже больше) объясняется «протоколом дополнительных мер по защите здоровья нашего президента и наших гостей».

Вопрос: а может ли вообще стол, пусть даже и очень длинный, защитить от заражения ковидом?

Отвечает научный редактор «Медузы» Александр Ершов:

— Физическая дистанция — хороший способ предотвратить передачу вируса через капли, которые образуются при чихании или разговоре. Проблема в том, что для коронавируса это, по-видимому, не основной способ передачи. Еще летом 2021 года стало ясно, что для ковида очень важным путем распространения является аэрозольный — то есть с воздухом. В таком случае шесть метров, десять метров — вообще не проблема. В литературе есть огромное число задокументированных случаев, когда люди заражались в концертных залах или храмах от носителей инфекции, удаленных на десятки метров.

В практическом плане это значит одно: вентиляция гораздо важнее расстояния. Встречайтесь лучше на открытом воздухе, а не за длинным столом.

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