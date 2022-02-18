Зачем в «ЛДНР» заявили об эвакуации населения 11 Юрий Бутусов

18.02.2022, 17:51

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ЮРИЙ БУТУСОВ

Фото: Gordonua.com

Есть две причины.

Зачем российские оккупанты объявили эвакуации населения оккупированных территорий в Россию?

Следует еще раз поблагодарить наших союзников, Джо Байдена и Бориса Джонсона, за то, что НАТО своей активной информационно-политической кампанией упредило российское вторжение. Пока недалекие украинские руководители ругают НАТО якобы за «нагнетание паники», наши союзники создали во всем мире мощное проукраинские и антипутинское информационное поле. И теперь любые боевые действия на Донбассе рассматриваются в мире и будут рассматриваться как подготовка российского вторжения.

Заявление об эвакуации населения от главаря так называемой «ДНР» Дениса Пушилина имеет две причины:

1. Россия шокирована масштабом реакции мировых СМИ на обстрелы 17 февраля. Все мировые медиа показали обстрелы детского садика и школы в Луганской области, 25 крупнейших иностранных медиа сделали репортаж с места событий. В результате обстрелы на Донбассе определены как однозначно российская агрессия. Россия проиграла НАТО информационную борьбу за военное вторжение.

Кремль теперь намерен противодействовать эффективной кампании НАТО по борьбе с российской агрессией. И Пушилин начал игру по изображению «украинского геноцида» и «украинского наступления».

Впрочем, борьба безнадежная, российским СМИ могут поверить в такой ситуации только абсолютные маргиналы. Спасибо нашим союзникам по НАТО.

2. Россия хочет иметь свободу действий для продолжения обстрелов и для проведения вполне вероятной локальной наступательной операции на Донбассе. Донбасс был и остаётся главной проблемой всей внешней политики России, и с помощью боевых действий Путин надеется повлиять на украинскую власть и общество, чтобы изолировать нас от Запада и чтобы Украина подписала соглашение о признании оккупации Донбасса. Вероятность локальных ударов по украинской земле на Донбассе остается высокой.

Нынешний кризис не ослабляет, как думал Путин, а укрепляет украинское сопротивление. Никто на фронте не хочет упускать победу после 8 лет войны. Украинский народ никогда не откажется ни от Донбасса, ни от Крыма, и наши земли будут возвращены. Любые компромиссы будут предательством, украинский народ готов к борьбе и будет сражаться до победы.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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