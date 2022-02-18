В центре Донецка прогремел мощный взрыв 18.02.2022, 19:23

10,452

Взрыв произошел у «дома правительства».

В центре Донецка прогремел мощный взрыв, передает корреспондент РИА Новости.

По его информации, это произошло в нескольких десятках метров от здания дома правительства «ДНР». Сейчас на месте взрыва виден огонь, близлежащие здания не повреждены. Информации о жертвах пока нет.

«Народная милиция» подтвердила сообщения о взрыве в центре Донецка. На парковке у дома правительства взорвали автомобиль.

Глава «ДНР» Денис Пушилин ранее заявил, что организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из «ДНР» в связи с «угрозой вторжения Украины».

Глава «ЛНР» Леонид Пасечник также призвал жителей «эвакуироваться в Россию».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, что сейчас происходит в Донбассе на фоне заявлений Пушилина. Он также отметил, что не знает, согласовывалось ли это с кем-то.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».