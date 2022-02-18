В центре Донецка прогремел мощный взрыв
- 18.02.2022, 19:23
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Взрыв произошел у «дома правительства».
В центре Донецка прогремел мощный взрыв, передает корреспондент РИА Новости.
По его информации, это произошло в нескольких десятках метров от здания дома правительства «ДНР». Сейчас на месте взрыва виден огонь, близлежащие здания не повреждены. Информации о жертвах пока нет.
«Народная милиция» подтвердила сообщения о взрыве в центре Донецка. На парковке у дома правительства взорвали автомобиль.
Глава «ДНР» Денис Пушилин ранее заявил, что организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из «ДНР» в связи с «угрозой вторжения Украины».
Глава «ЛНР» Леонид Пасечник также призвал жителей «эвакуироваться в Россию».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, что сейчас происходит в Донбассе на фоне заявлений Пушилина. Он также отметил, что не знает, согласовывалось ли это с кем-то.