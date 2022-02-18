Иммунолог назвал необычный способ облегчить течение омикрона

Иммунолог назвал необычный способ облегчить течение омикрона2
- 18.02.2022, 22:18
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Врач дала важные рекомендации.
Увлажненный воздух снижает риск заражения омикроном. Об этом рассказала врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева, пишет aif.by.
«Люди иногда дольше выздоравливают только из-за того, что нет нормального увлажнения слизистых. Очень рекомендую всем больным "омикроном" и здоровым тоже поставить увлажнители и максимально увлажнять воздух, хотя бы до 25-50%, особенно ночью, когда мы спим», - рассказала она.
По словам врача, чем быстрее человек восстановит слизистую, тем быстрее выздоровеет.