Стала известна причина появления необычного симптома при заражении «Омикроном» 19.02.2022, 8:38

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У ряда пациентов это является клиническим признаком.

У пациентов с Омикроном могут появиться различные кожные высыпания, даже если болезнь протекает бессимптомно. Об этом сообщила дерматолог Наталья Гайдаш, передает cursorinfo.co.il.

В частности, речь идет о так называемом симптоме ковидного пальца — состоянии, при котором пальцы ног пациентов становятся красными, фиолетовыми или синеватыми и иногда покрываются сыпью.

Врач сказала, что такая сыпь не обязательно является признаком коронавирусной инфекции, но становится все более распространенным явлением при этом заболевании.

По ее словам, в патогенезе всех нарушений при COVID-19, а «Омикрон» все-таки вариант COVID-19, является микротромбоз, в том числе и сосудов. Именно поэтому при таком микротромбозе мелких кровеносных сосудов, в том числе и кожи, возникает такая пурпурная, красная сыпь. Именно поэтому существует такой клинический симптом, как сыпь. Она не исчезала, не возникла вновь при «Омикроне», а была все время, просто есть ряд пациентов, у которых это является клиническим признаком.

Врач добавила, что сыпь не обязательно является признаком заболевания, но сейчас она есть у многих пациентов с COVID-19.

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