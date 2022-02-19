Оттиск с именем Нерона помог ученым раскрыть загадку 1500-летней давности 19.02.2022, 9:36

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Находку совершили в городе, который когда-то был столицей племени атребатов.

Ученым удалось отыскать в термальных ваннах, расположенных в римском городе Силчестер, часть древнего оттиска круглой формы, на котором присутствует имя императора Нерона. С помощью данной находки специалисты смогут получить дополнительную информацию относительно того периода, когда на территории Великобритании процветало поселение римлян.

Об этом сообщает Express.

Доктор Сара Мачин, которая работает в Университете Рединга, отметила, что на круглом оттиске присутствует изображение Нерона. Артефакт поможет получить дополнительные данные о термальных ваннах, которые располагаются в древнеримском городе Силчестер.

Стоит отметить, что этот город когда-то был столицей племени атребатов. Постепенно он увеличился в размере и стал выступать в качестве основного перекрестка римских дорог в Британии. Но длилось это не очень долго и в 5-7 столетии нашей эры поселение было полностью заброшено.

В 43 году нашей эры Британия поменялась и стала частью самой огромной империи, которая только когда-то существовала на планете. До того, как римляне пришли в эту страну, она была поделена на племенные области. Именно римляне принесли в Великобританию новую валюту и культуру, еще один язык и множество богов, которым можно было поклоняться.

Нерон начал править страной спустя 11 лет после того, как произошло завоевание Британии. Спустя еще несколько лет произошло восстание королевы Боудикки, во время которого погибло примерно 80 тысяч бриттов и римлян. Также были разрушены многие города.

В Силчестере присутствовало огромное количество домов и магазинов, общественных бань, был построен амфитеатр. Его не перестраивали и не заселяли, как большую часть римских городов. Практически 1500 лет он находился под землей. Археологи занимались исследованием тех участков, которые сохранились до наших дней лучше всего. Раскопки начались еще 20 лет назад.

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