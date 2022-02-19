ЕС предупредил Россию о потере будущего из-за образа мышления из прошлого 8 19.02.2022, 12:58

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Санкции Евросоюза затронут энергетический сектор и высокие технологии.

Мышление, основанное на «темном прошлом», может стоить России процветающего будущего. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РБК.

«Мир, не веря своим глазам, наблюдает, как мы сталкиваемся с крупнейшим наращиванием войск на европейской территории со времен самых мрачных дней холодной войны», — отметила она.

По ее словам, угрозы Москвы в отношении Украины представляют собой «вопиющую попытку» переписать правила сложившейся международной системы. Фон дер Ляйен подчеркнула, что Россия и Китай стремятся к «новой эре», чтобы заметить существующий международный порядок.

Глава Еврокомиссии уточнила, что Москва и Пекин предпочитают верховенство силы верховенству права, запугивание — самоопределению, принуждение — сотрудничеству.

Фон дер Ляйен предупредила, что в случае агрессии России в отношении Украины ЕС введет санкции, которые затронут энергетический сектор и высокие технологии. Это будет иметь серьезные последствия для экономики России, подчеркнула она.

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