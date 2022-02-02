Премьер-министр Молдовы заболела коронавирусом
- 2.02.2022, 8:34
Политик будет работать удаленно.
Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что заразилась коронавирусом COVID-19.
«Сегодня я сделала ПЦР-тест на выявление вируса Sars Cov-2, который оказался положительным. В ближайшие несколько дней я планирую продолжить работу из дома онлайн. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких», — сообщила политик.
Последние дни в Молдове фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. За последние сутки болезнь диагностировали у 4348 человек.