Премьер-министр Молдовы заболела коронавирусом 2.02.2022, 8:34

Фото:Наталья Гаврилица/Facebook

Политик будет работать удаленно.

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что заразилась коронавирусом COVID-19.

«Сегодня я сделала ПЦР-тест на выявление вируса Sars Cov-2, который оказался положительным. В ближайшие несколько дней я планирую продолжить работу из дома онлайн. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких», — сообщила политик.

Последние дни в Молдове фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. За последние сутки болезнь диагностировали у 4348 человек.

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