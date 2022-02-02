закрыть
2 февраля 2022, среда, 9:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Премьер-министр Молдовы заболела коронавирусом

  • 2.02.2022, 8:34
Премьер-министр Молдовы заболела коронавирусом
Фото:Наталья Гаврилица/Facebook

Политик будет работать удаленно.

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что заразилась коронавирусом COVID-19.

«Сегодня я сделала ПЦР-тест на выявление вируса Sars Cov-2, который оказался положительным. В ближайшие несколько дней я планирую продолжить работу из дома онлайн. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких», — сообщила политик.

Последние дни в Молдове фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. За последние сутки болезнь диагностировали у 4348 человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

То сатьяграха!
То сатьяграха! Андрей Санников
Лошадь сдохла - слезь
Лошадь сдохла - слезь Артем Черников
Quo vadis
Quo vadis Валер Прычынец
Как правильно понимать пропагандистские СМИ
Как правильно понимать пропагандистские СМИ Николай Статкевич