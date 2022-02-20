Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе странный камень 20.02.2022, 9:50

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Чем это может быть?

Исследователь Марса Пол Скотт Андерсон выложил на своей странице в социальной сети Twitter снимок, на котором изображен камень весьма страной формы. Его он обнаружил во время исследования специального архива.

Об этом сообщает Metro.

Ранее китайский марсоход зафиксировал на лунной поверхности непонятный куб, который многим он напомнил хижину. Все предлагали самые разные варианты того, что же это может быть. Новая находка не стала менее интересной. Астрономам предоставили снимок с поверхности Марса. На нем отчетливо виден камень, который по мнению пользователей Twitter, напоминает секс-игрушку. Стоит отметить, что данный камень был зафиксирован марсоходом Curiosity, который был отправлен на Марс еще в 2012 году.

Когда устройство передвигалось по кратеру Гейла, он снимал марсианскую геологию. После этого снимки помещались в специально созданный для этого архив, чтобы все желающие могли с ними ознакомиться. После того, как фото появилось в социальной сети, оно привлекло внимание огромного количества пользователей. Все начали активно обсуждать, что же стало причиной того, что камень приобрел столь плавные линии.

На Марсе очень давно была вода и, возможно, именно она стала причиной такого странного внешнего вида камня. Есть предположения, что сформирован он был еще несколько миллиардов лет назад не без участия в процессе жидкости. Один из пользователей и вовсе отметил, что это может быть игрушка, которую по неосторожности забыл инопланетянин.

Кратерные озера встречаются по всей поверхности Красной планеты. Сформировались они много миллиардов лет назад, когда на Марсе еще была в жидком виде вода. Часть кратеров вмещала в себе определенное количество воды, но когда ее становилось слишком много, она вытекала за края и это становилось причиной ужасных наводнений. Из-за этого появились долины огромного размера, за которыми можно наблюдать сегодня. Специалисты не исключают того, что гладкая форма обнаруженного камня могла возникнуть в результате одного из таких сильных наводнений.

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