Приграничные районы Гомельской области наводнила военная техника РФ

Приграничные районы Гомельской области наводнила военная техника РФ2
- 20.02.2022, 14:11
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О чем рассказывают очевидцы?
В последние дни военная техника РФ поставляется в приграничные районы Гомельщины все активнее.
Телеграм-канал «Флагшток» поделился наблюдениями очевидцев:
- Сегодня замечена необычная поставка по железной дороге: «В сторону Гомель-северный военный эшелон РФ с инженерными войсками: на платформах самосвалы, экскаваторы, машины на базе танков, несколько крытых вагонов и 4 пассажирских»
- Гомельский аэропорт сосредоточился на принятии военных рейсов. Все они не отображаются в публичных сервисах. В последнюю неделю сообщается о частых приземлениях транспортных Илов, фиксировались вылеты бомбардировщиков.
- По объездной дороге Е95 фиксируется постоянный трафик сотен единиц военной техники (двигаются из центра Беларуси М5 на Полесье М10), вновь замечены понтоны и лодки.
- Читатель из Брагина: объездная Р35 вчера утром гудела от военного транспорта.
- Около станции Зябровка вновь зафиксирована военная техника РФ.
На видео вчерашнее движение техники по М5 и техника в Зябровке.