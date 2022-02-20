Приграничные районы Гомельской области наводнила военная техника РФ 2 20.02.2022, 14:11

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О чем рассказывают очевидцы?

В последние дни военная техника РФ поставляется в приграничные районы Гомельщины все активнее.

Телеграм-канал «Флагшток» поделился наблюдениями очевидцев:

- Сегодня замечена необычная поставка по железной дороге: «В сторону Гомель-северный военный эшелон РФ с инженерными войсками: на платформах самосвалы, экскаваторы, машины на базе танков, несколько крытых вагонов и 4 пассажирских»

- Гомельский аэропорт сосредоточился на принятии военных рейсов. Все они не отображаются в публичных сервисах. В последнюю неделю сообщается о частых приземлениях транспортных Илов, фиксировались вылеты бомбардировщиков.

- По объездной дороге Е95 фиксируется постоянный трафик сотен единиц военной техники (двигаются из центра Беларуси М5 на Полесье М10), вновь замечены понтоны и лодки.

- Читатель из Брагина: объездная Р35 вчера утром гудела от военного транспорта.

- Около станции Зябровка вновь зафиксирована военная техника РФ.

На видео вчерашнее движение техники по М5 и техника в Зябровке.

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