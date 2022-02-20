Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом 1 20.02.2022, 15:21

Главе британской монархии сейчас 95 лет.

Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на Букингемский дворец.

«Сегодня у королевы подтвердился положительный результат на COVID. Ее Величество испытывает легкие симптомы, похожие на простуду, но рассчитывает продолжить обязанности в Виндзоре в течение следующей недели», — говорится в официальном сообщении.

«Она будет продолжать получать медицинскую помощь и следовать всем соответствующим указаниям», - говорится в заявлении дворца. Елизавете II сейчас 95 лет. Известно, что она контактировала со своим старшим сыном и наследником принцем Уэльским, у которого на прошлой неделе был выявлен положительный тест на коронавирус.

В январе прошлого года Елизавета II и ее супруг, герцог Эдинбургский Филипп, сделали прививки от COVID-19. При этом каким именно препаратом вакцинировалась королевская семья, не уточняется.

В начале пандемии коронавирус диагностировали и у сына Елизаветы II, 71-летнего принца Чарльза. Его болезнь протекала в легкой форме, и он продолжал работать. Вскоре принц выздоровел.

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