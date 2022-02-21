Врач рассказала о симптомах нового штамма коронавируса 8 21.02.2022, 9:01

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В ближайшее время он может попасть и в Беларусь.

В мире зафиксирован новый штамм COVID-19 — это стелс-омикрон, или по другому ВА.2. Один из его признаков — потеря запахов и вкусов. Об этом рассказала Елена Гасич, заведующая лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, пишет zerkalo.io.

В Беларуси стелс-омикрона пока нет. У нас циркулирует омикрон ВА.1.

— Стелс быстрее распространяется, чем омикрон ВА.1, и несколько отличается по клиническому течению, — пояснила Елена Гасич. — Если мы говорим, что омикрон-1 вызывает симптоматику ОРВИ без потери обоняния, […] то в варианте стелс возвращается проблема потери обоняния, то есть один из признаков — отсутствие запахов и вкусов.

По словам специалиста, люди, которые перенесли омикрон, более защищены от нового штамма.

— Сегодня опубликованы данные о повторной заболеваемости пациентов, которые перенесли омикрон-1. Эта цифра небольшая: в течение первого месяца она составила пять процентов среди выявленных случаев, — отметила Елена Гасич и пояснила: выводы, которые сегодня делают белорусские ученые о стелс-омикроне базируются на наблюдениях в Великобритании и Дании, где от COVID-19 привито 97−98% населения.

Она также напомнила о необходимости вакцинации и предупредила: люди с прививкой меньше передают вирус.

— У вакцинированных количество вируса, которым человек заражается, одинаково с невакцинированными. Но, если посмотреть на заразность, то уже на третьи-пятые сутки вирус связывается с защитными антителами и человек становится неопасен для окружающих. И, соответственно, у него не развивается само заболевание. Поэтому же у вакцинированных симптоматическое течение реже. А у невакцинированных и на третьи, пятые, седьмые десятые сутки вирус может присутствовать.

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