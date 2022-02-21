Что точнее: ПЦР или экспресс-тест на коронавирус?6
- 21.02.2022, 11:01
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Мнение врача-эпидемиолога.
Что точнее: ПЦР или экспресс-тест? И в чем их разница?
«И тот и другой вариант достоверны, но «золотой стандарт» - ПЦР-тест, - отвечает на вопрос aif.by врач-эпидемиолог Оксана Зенова. - ПЦР-тест может обнаружить возбудителя за 1-3 дня до появления симптомов заболевания. А для точного результата хватит минимального количества возбудителя. Не менее достоверен и тест на антиген, т. е. экспресс-тест, который не требует лабораторного оборудования. При его помощи определяются специфические белки вируса, а именно нуклеокапсидный антиген вируса в назальных мазках в первые 7 дней заболевания.
Чувствительность экспресс-теста чуть ниже, чем у ПЦР, - 97,8%. То есть для точного результата необходима большая концентрация коронавируса. Не следует исключать возможность ложноотрицательных результатов. Причинами могут быть как недостаточное количество вируса в пробе, так и неправильный сбор образцов».