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В Гродно от последствий COVID-19 умерла 27-летняя экс-футболистка

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  • 21.02.2022, 13:36
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В Гродно от последствий COVID-19 умерла 27-летняя экс-футболистка
Анна Корделюк

В декабре прошлого года у Анны Корделюк родился ребенок.

В Гродно на прошлой неделе скончалась бывший игрок мини-футбольных команд «Регион-ГрГУ» и «Нива» Анна Корделюк, сообщает Белорусская ассоциация мини-футбола. Девушке было 27 лет.

Анна Корделюк играла в первых трех чемпионатах страны, затем вышла замуж, взяв фамилию Прудникова. Будучи профессиональным врачом, она в 2018 году вошла в медицинский штаб женской сборной Беларуси по мини-футболу, участвовавшей в чемпионате Европы в Молдове.

В декабре прошлого года у Анны родился ребенок.

Как рассказали знакомые девушки в комментариях к сообщению БАМФ, причиной ее смерти стали последствия коронавируса.

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