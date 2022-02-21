«Потом узнала, что у меня на 95% поражены легкие» 21.02.2022, 14:44

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Елена Суряпина

Случчанка о том, как слуцкие врачи вытаскивали ее.

«Когда случается болезнь и люди тебе помогают выбраться, другими глазами смотришь вокруг, — сказала случчанка Елена Суряпина «Кур’еру». — Хочу поблагодарить всех, кто помог мне подняться на ноги, когда заболела коронавирусом. Кто лечил, кто поддерживал, помогал. Врачей, медсестёр Слуцкой ЦРБ, которые работают в реанимации, 1-м и 3-м инфекционных отделениях. Родных, коллег и соседей! Папа очень переживал, хоть и сам болел в эти дни ковидом».

Елена рассказала, как ей удалось выздороветь с 95% поражения лёгких при коронавирусе.

«Срочно в больницу!»

«Заболела я в 10-х числах октября. В понедельник было просто першение в горле, в четверг появился кашель. Лечилась сама. Температура не спадала. В пятницу пошла на приём, взяли мазок и сказали продолжать лечение как от инфекции верхних дыхательных путей, — рассказала Елена. — В выходные стало хуже. Вызвала первую скорую, они посмотрели, но оставили дома. Я продержалась сутки, а врачи второй скорой сказали: «Срочно в больницу». Доктора надо мной сутки сидели в первой инфекции, а потом перевели в реанимацию.

Самое страшное воспоминание

Реанимация — самое страшное воспоминание от болезни, пробыла там 11 дней. Здесь счёт времени теряется. Первые двое суток что было, не помню, в забытьи каком-то. Там каждый день одно и то же — ночью работают мониторы, свет горит. Днём то же самое. В реанимации врачи и сёстры боролись за меня, я это чувствовала: подходили постоянно, капельницы ставили, следили, как меняется состояние. Плохо мне было, задыхалась, сердце не срабатывало, дышать трудно было. Постоянно была на кислороде, но к ИВЛ не подключали. Кормили через капельницу. Примерно на 3-5 сутки, не скажу сейчас точно, стали подбадривать, что должна стараться — дышать, есть, что всё будет хорошо. Потом стали возвращать к нормальной пище: ложку еды, порцию кислорода. Всё время лежала на животе. Только в последние сутки разрешили повернуться, чтобы проверить, справится ли организм.

«Лиц ничьих не видела»

О том, что лёгкие поражены на 95 процентов, узнала позже, когда перевели в 3-е инфекционное отделение.

Сначала в кислородную палату, потом в бескислородную. Там очень хороший персонал: и сёстры, и врачи. Лиц я ничьих не видела, все в скафандрах, но знаю, что лечащий врач была Наталья Иосифовна Вышковская. Большая благодарность ей и всем, кто там работает!

«Спасибо врачам, что вытянули»

В больнице я провела практически 25 дней, потом лечилась дома, в декабре отправили на восстановление в «Загорье». Уже оттуда приехала в лучшем состоянии. Коронавирус — коварная болезнь. Сказывается на разных органах. Чувствую, что память ухудшилась, сохранилось онемение в пальцах, утомляюсь быстро. Всё не так-то просто. Только в конце декабря вышла на работу. Восстанавливаюсь. Спасибо врачам, что вытянули!»

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