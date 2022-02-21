В приложении «Путешествую без COVID-19» стали доступны белорусские сертификаты о вакцинации 4 21.02.2022, 19:30

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Сертификаты с QR-кодом в Беларуси стали выдвать только с 15 февраля.

Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР)расширен функционал приложения «Путешествую без COVID-19»: теперь для привитых от коронавирусной инфекции в Республике Беларусь и переболевших в Республике Армения есть возможность загрузить свой статус.

Об этом сообщили в пресс-службе ЕАБР.

«Для загрузки информации о вакцинации в приложении необходимо перейти в раздел «Вакцинация» и отсканировать QR-код из сертификата вакцинации», — говорится в сообщении.

«Путешествую без COVID-19» является обязательным для въезда в Россию из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. Однако загрузить белорусский сертификат о вакцинации до сегодняшнего дня туда загрузить было невозможно.

Отметим также, что сертификаты с QR-кодом в Беларуси стали выдвать только с 15 февраля. Таким образом, сертификаты выданые ранее этой даты тоже не получится.

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