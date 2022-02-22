Врачи назвали симптомы нового подварианта «Омикрона» 22.02.2022, 9:51

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«Невидимый» вариант вызывает сильное повреждение легких у животных.

Новый подвариант Omicron BA.2 может вызвать «более серьезное» заболевание, сообщает cursorinfo.co.il.

Было установлено, что вариант BA.2 вызывает более тяжелую инфекцию, чем исходный штамм коронавируса.

Исследователи из Токийского университета в Японии наблюдали это у зараженных хомяков. «Невидимый» вариант был способен вызвать сильное повреждение легких у животных.

На основании сообщениях врачей и пациентов с разновидностью коронавируса, вот полный список симптомов:

першение в горле;

легкие боли в мышцах;

экстремальная усталость;

сухой кашель;

ночная потливость;

насморк;

головная боль;

миалгия (мышечная боль);

потеря аппетита;

диарея.

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