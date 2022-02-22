Назван самый надежный способ улучшить эффективность вакцинации от коронавируса 22.02.2022, 15:13

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Эксперты из Университета штата Айова провели метаанализ нескольких исследований.

Американские ученые заявили, что есть прямая связь между физическими упражнениями и эффективностью вакцинации против коронавируса. По словам экспертов, хватит 90-минутных регулярных тренировок, чтобы увеличить количество антител через 4 недели после укола, пишет cursorinfo.co.il.

Эксперты из Университета штата Айова в США провели метаанализ нескольких исследований, чтобы это выяснить.

Ученые заявили, что будут продолжать работу над тем, чтобы определить оптимальное время тренировки после вакцинации.

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