Назван самый надежный способ улучшить эффективность вакцинации от коронавируса
- 22.02.2022, 15:13
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Эксперты из Университета штата Айова провели метаанализ нескольких исследований.
Американские ученые заявили, что есть прямая связь между физическими упражнениями и эффективностью вакцинации против коронавируса. По словам экспертов, хватит 90-минутных регулярных тренировок, чтобы увеличить количество антител через 4 недели после укола, пишет cursorinfo.co.il.
Эксперты из Университета штата Айова в США провели метаанализ нескольких исследований, чтобы это выяснить.
Ученые заявили, что будут продолжать работу над тем, чтобы определить оптимальное время тренировки после вакцинации.