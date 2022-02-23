«Лежать совсем не мог»: композитор Эдуард Ханок рассказал, как победил коронавирус 6 23.02.2022, 10:10

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Эдуард Ханок

Фото: ctv.by

Все началось с того, что композитора просквозило в поезде Минск — Москва.

81-летний композитор Эдуард Ханок, автор многих хитов, рассказал в интервью «Народной Воле», как победил коронавирус. Он ходил в поликлинику сдавать анализы после перенесенного коронавируса и зашел в редакцию.

«Меня в «Ласточке» [поезд Минск — Москва] просквозило — рассказывает он. — Там сквозняк небольшой, двери открываются туда-сюда, а я еще разделся. Но я все равно люблю на этом поезде в Москву ездить, он очень удобен: выходит из Минска в 6 утра и приезжает в Москву в 13 часов дня. Удобнее, чем на самолете: пока до аэропорта доедешь, зарегистрируешься, прилетишь, до города доберешься… и билет на поезд дешевле стоит — если не ошибаюсь, что-то около 75 рублей.

Так вот в конце января я приехал в Минск и в тот же вечер почувствовал недомогание. Лечился, как при обычной простуде. Температура держалась только один день — чуть выше 38. но зато кашель с самого начала был очень сильный. Лежать вообще не мог — кашель душил просто. Дочь сделала мне экспресс-тест — сказала, что вирус найден. Я обратился к врачу, думал даже госпитализироваться, но доктор сказал, что ситуация некритичная, поэтому лечитесь лучше дома. Мне прописали антибиотики, доктор приходила, слушала меня. А сейчас все уже почти закончилось, только легкие покашливания остались.

В общем, пытался меня взять этот ковид, прицепился, но у него не получилось, я оказался сильнее, и он быстро ушел».

Эдуард Семенович сожалеет, что из-за этой болезни пропустил несколько важных мероприятий в Москве, в том числе и большой юбилейный концерт, посвященный 90-летию знаменитого советского поэта-песенника Игоря Шаферана.

«Знаете, к какому выводу я пришел? — рассуждает Ханок. — Ковид — он как гиена, сильнее всего крутит тех, у кого измотан организм, у кого нет энергии, кто ослаблен, в том числе и морально. А сильные духом могут противостоять этому вирусу».

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