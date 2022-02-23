Польша отменила большинство COVID-ограничений
- 23.02.2022, 12:59
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Новые эпидемические правила начнут действовать с 1 марта.
Правительство Польши приняло решение снять большинство ограничений, которые были введены из-за пандемии COVID-19. Однако обязательным останется масочный режим.
Об этом сообщил во время брифинга премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
По словам главы правительства, большинство заведений могут вернуться к оффлайн-режиму. Но при этом остается обязательным ношение маски, социальная дистанция и вакцинация. Также в Польше сохранят изоляцию и карантин для приезжих, но их срок будет сокращен.
"Маски по-прежнему нужно носить в общественных местах. Офисы возвращаются к нормальному функционированию", - заявил Моравецкий.
Новые эпидемические правила начнут действовать в Польше с 1 марта.
"К сожалению, глава пандемии еще не закрыта, это надо сказать однозначно. Но мы видим, что сегодня смертность и госпитализации, вызванные вариантом "Омикрон", намного ниже, чем предупреждения, к которым мы прислушивались и которым следовали", - добавил премьер.