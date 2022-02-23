Минчанку с COVID-19 двое суток держали в «стакане» 5 23.02.2022, 14:01

3,902

иллюстрационное фото

Судья Сергей Шатило приговорил Антонину Найдович к 15 суткам ареста.

40-летнюю Антонину Найдович с диагностированным COVID-19 двое суток держали в «стакане» в РУВД, а затем арестовали на 15 суток, сообщают правозащитники.

Женщину задержали дома 20 февраля. Дело в ее отношении рассматривалось вчера в суде Советского района. Свидетель-милиционер «Бельский» пояснил, что Антонину задержали якобы для установления личности, а уже возле РОВД она «отказалась выходить из машины, сопротивлялась, цеплялась за дверь». В связи с этим на нее составили протокол о неповиновении сотрудникам милиции по ст. 24.3 КоАП. При этом «Бельского» в этот момент в машине не было.

Судья Сергей Шатило приговорил Антонину Найдович к 15 суткам ареста.

По словам ее родственников, она больна COVID-19 и ухаживает за мужем и отцом после операций. Они также рассказали, что с 20 февраля до 14:00 22 февраля Антонину держали в «стакане» и давали еду лишь один раз.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».