«Вы будете прокляты»: деятели культуры обратились к властям РФ 5 23.02.2022, 15:26

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фото: kremilin pool

Путин и его окружение действуют как террористы.

Открытое письмо Конгресса интеллигенции России "Поджигателям войны", опубликованное 21 февраля на сайте "Эха Москвы", на момент публикации этого материала подписали более двух тысяч человек. Среди них известные актеры, музыканты, поэты, журналисты, режиссеры и люди десятков других профессий, выступающие против войны с Украиной и требующие у руководства России немедленно прекратить "гибельную политику".

"Если вспыхнет большая война, вы, ее поджигатели, будете названы поименно. Вы будете прокляты поколением нынешним и будущим. А кто-то из вас доживет и до трибунала в вашу честь", - говорится в письме.

Deutsche Welle поговорила с подписавшими этот призыв о том, как они расценивают решение российского руководства о признании сепаратистских образований "ДНР" и "ЛНР" и вводе войск в Донбасс, и почему они решили присоединиться к посланию.

Вероника Долина, поэт, музыкант

Как реагировать на то, что произошло вчера? Вчерашние события (заседание Совфеда - Ред.) напомнили мне прекрасную картину "Заговор", где в начале Второй мировой войны высокопоставленные функционеры "третьего рейха" сидят и договариваются о мировой операции по уничтожению евреев. И ко вчерашнему заседанию они (российские власти - Ред.), конечно же, готовились заранее - и финала Олимпиады дожидались, и кануна 23 февраля… Курьезно, насколько бессильны оказались перед ними все мы, все человечество и мировые лидеры, которые несколько недель обрывали телефоны в разговорах (с Путиным - Ред.), прилетали в Москву в попытке остановить самое страшное и укротить этот разум динозавров. Мне трудно что-то говорить по этому поводу - сухое и рассудочное не приходит на ум, а красочное выглядит наивно, бессильно и страшно.

Сегодня в России нельзя высказать свое мнение не то, что открыто, - даже полуоткрыто, даже на четверть открыто. Люди одергивают друг друга в собственном доме в телефонном разговоре, в сетевой переписке, и старинное, забытое с детства сочетание слов "послушай, это не телефонный разговор" снова можно услышать, оно снова работает. Выразить протест в общепринятом смысле невозможно. В начале 21-го века в [российском] обществе хирургически полностью вырезано все, что мы считаем языком: возможность публично говорить, публично высказываться, печататься. И все, что к этому близко.

Обычно я подписываю все письма против любой экспансии, против любого вида подавления человека человеком. А в этот раз, признаюсь, я испытала крошечное, стыдное и испугавшее меня саму чувство [страха]. Потому что сейчас обнародование своего имени под таким письмом - это угроза семье и собственной, какой ни есть состарившейся, судьбе. Я испытала этот укол, но подавила его в себе и подписала письмо. Потому что под ним имена, которые высвечены для меня историей последнего времени. Потому что это правильные люди, и я хочу быть до конца с правильными людьми, а не с динозаврами.

Алексей Цветков, поэт

Совершенно случайно совпало, что сейчас я читаю большую биографию Гитлера Ульриха Фолькера. И все те аргументы, которые Гитлер выдвигал против Польши, называя ее уродливым детищем Версальского договора, можно было услышать вчера в выступлении Путина (президент РФ назвал Украину порождением большевистской России - Ред.) и его претензий к Украине. Точно то же, что говорил Путин о геноциде в Украине, которого в действительности нет, говорил и Гитлер о геноциде фольксдойче в Польше. К сожалению, история повторяется в таких печальных деталях.

Я подписался под открытым письмом, потому что это моральный долг любого человека. Но у меня есть и личные обстоятельства. Я уроженец Украины, я прожил там много лет, я закончил там школу, у меня там огромное количество друзей и родственников, которые оказались в этой чудовищной ситуации. Но даже если бы всего этого не было - разве можно было бы поступить иначе?

Люди в России сегодня практически лишены возможности выходить на улицы и высказывать свой протест. Но люди говорят о том, что думают, в Facebook и в Twitter. И пока не закрыты социальные сети, они могут доводить до всех свою точку зрения хотя бы там. По крайней мере, у них есть хоть какая-то трибуна по сравнению с тем временем, когда произошел ввод войск в Чехословакию, и об этом шептались только на кухнях. К сожалению, люди в России больше не выходят массово на площади после того, что случилось с Навальным, и последовавших за этим массовых демонстраций. Мы знаем, что за этим последовало. Я боюсь, что в России будут новые репрессии и еще большее наступление на свободу слова и на социальные сети. Думаю, что дальше будет хуже.

Можно ли как-то остановить это безумие? Знаете, я не сторонник Ганди - силу можно остановить только силой. К сожалению, в данном случае мы имеем дело с человеком, который владеет ядерным оружием - хотя он и деспот в откровенно слабой стране с отсталой экономикой. И это - главное препятствие. Это человек, который, судя по всему, ни перед чем не остановится. Поэтому я не решаюсь делать какие-либо прогнозы.

Ольга Варшавер, переводчик, член ПЭН-Москва

Мы стали свидетелями беспрецедентного нарушения международного права. И то, как это нарушение было обставлено, как ходили "заинтересованные лица" на поклон к царю-батюшке и уговаривали его признать-подписать-защитить, тоже, как мне кажется, не имеет аналогов в истории. Нам-то тут, в России, давно понятно, что в стране действует принцип: "что хочу, то и ворочу", но многие по наивности делили политику на внутреннюю и внешнюю и надеялись, что во внешней политике будут соблюдаться хотя бы формальности, хотя бы во имя имиджа страны.

Ну, теперь не только нам, но и всему миру окончательно продемонстрировали, что пора от этих наивных заблуждений отказаться. Можно - и многие будут - сейчас рассуждать о частностях. Например, о том, в каких границах признаны эти новообразования, ведь речь не о Донецкой и Луганской областях в их административных границах, а о неких территориях, граничащих с одной стороны с РФ, а с другой граница фактически идет по линии фронта. Но, поверьте, это частности сегодняшнего дня. Как говорится, лиха беда начало. Оттяпали это, захотят еще. Заберут и не подавятся. Я в этом смысле настроена довольно мрачно.

Под письмами я подписываюсь от бессилия. Уже несколько десятилетий мне безмерно стыдно за родную страну, это не сиюминутный всплеск эмоций. Нас, тех, которым стыдно, очень немало, но для мира вся Россия, все население России сейчас - агрессор. И единственный способ сказать моим друзьям в Украине и мире, что я против войны и против агрессии - подписать такое письмо.

Увы, наши голоса звучат тихо, свобода слова в России сейчас задавлена на корню, а поэт давно уже не "больше, чем поэт". Многие в стране сегодня ликуют - да-да, те самые люди, которые росли под песню "Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины, спросите вы у тех солдат, что под березами лежат…". Господи, какая же каша у людей в головах, сколько лет нам и нашим детям эту кашу расхлебывать…

Пока власть не сменится, остановить это нет шансов. Как мне кажется, мир должен оставить все попытки договариваться с этой властью, как с адекватными переговорщиками. Существуют протоколы переговоров с террористами, которые удерживают заложников. Надо признать заложниками всех - жителей Украины, России, всего мира. Надо помнить, что это много миллионов людей. И разговаривать с террористами соответственно.

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